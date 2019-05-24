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بعد انتقادها بسبب مشهد القبلة في “ماذا لو”.. كيف ردت أسيل عمران؟

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 11:16 صباحًا
بعد انتقادها بسبب مشهد القبلة في “ماذا لو”.. كيف ردت أسيل عمران؟

خلال لقاء الفنانة السعودية أسيل عمران أجري معها على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي ضمن حلقة من برنامج “MBC تراندينغ” ردت على بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب مشهد لها اعتبر جريئاً من مسسلسل “ماذا لو؟” وصرحت بأنها كانت تعرف أن هذه المشاهد ستثير الجدل بسبب خبرتها من دون أن تضيف أي تعليق آخر.

ونوهت أن الجمهور دائما يقول: “لم نتوقع هذا منك” وأن هذا الكلام جميل لكنه يحزنها وكشفت أن لديها طاقة كبيرة لم تظهر بعد لأنها تعمل ضمن مساحة صغيرة وذكرت أنها فخورة جداً بالمسلسل كعمل عربي وخليجي، وعبرت عن سعادتها باختيار نتفلكس لعرض المسلسل وأنها تتمنى أن تتمكن الأعمال العربية من منافسة تلك العالمية.

ويشار إلى أن موجة من الجدل أثيرت مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة في أحد مشاهد المسلسل وهي تحتضن زميلاً لها وتقبله في رأسه.

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2019-05-24 2019-05-24
فنون ونجوم
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