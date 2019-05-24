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5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 12:40 مساءً
5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون بانفجار قرب أحد مساجد مدينة كويتة بإقليم بلوشستان، اليوم الجمعة جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر في الشرطة الباكستانية، أن الانفجار وقع قرب مسجد “رحمانية” أثناء صلاة الجمعة، وألحق أضرارا بالمنازل القريبة منه.

وطوقت الشرطة المنطقة بينما نقل رجال الإنقاذ الجرحى إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج، فيما لم ترشح أي معلومات عن طبيعة الانفجار وما إذا كان عملا إرهابيا.

المصدر: وكالات

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2019-05-24 2019-05-24
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