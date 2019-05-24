بالفيديو.. “ماغي بو غصن” تحقق رقماً قياسياً في إهانة “رامز جلال”

كشفت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عن وجهين متناقضين في شخصيتها، بعد سقوطها ضحية الحلقة ال18 من برنامج “رامز في الشلال”. فقد أظهرت شخصيتها القوية بمواجهة الفيل الذي تعمد استفزازها برش المياه عليها، ولكنها انهارت تماماً أمام الغوريلا وأصيبت بصدمة عصبية أثارت فزع رامز جلال الذي طلب من جميع أعضاء فريق الإعداد الابتعاد عنها وتولى بمفرده مهمة السيطرة عليها، وبدا واضحاً أنه تم حذف جزء كبير من السباب الموجه من ماغي إلى رامز.

سخرية غير مسبوقة من رامز جلال

رامز جلال اختار طريقة جديدة لتقديم النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وهي السخرية منها عبر النكات المتلاحقة على طريقة المنولوجيست الشهير حمادة سلطان، وقال في المقدمة: ماجي بو غصن مش بتحط شامبو دي بتحط سماد، ومش بتشرب من الكوباية بتشرب من الخرطوم، ولما اتولدت متحطتش في حضانة اتحطت في صوبة.

وعلق على نظارتها فور هبوطها من الطائرة قائلاً: النظارة اللى انتى لابساها دى عملاكى زى الغصن.. ايه الطاقية اللى انتى لابساها دى اللى شكل الشمسية.

ولفت رامز أنظار المشاهدين إلى المجوهرات الفاخرة التي ترتديها ماغي بو غصن لافتاً إلى زواجها من أحد أكبر المنتجين في لبنان، وملمحاً أن زوجها كان بوابتها العريضة لدخول عالم الفن وتحقيق النجومية.

ماغي بو غصن تطلب النجدة

ماغي تم استدراجها للمشاركة في تحكيم برنامج للمنافسات الرياضية كما أوهمتها الإعلامية مهيرة عبد العزيز، وباغتت الجميع بموقفها مع الفيل، حيث توجهت إليه ونهرته بقوة بعد تعمده اغراقها بالمياه، وبعدها قامت بتدليله.

سقطت بطريقة مروعة

بعد استدراج بو غصن إلي الجسر المائي سقطت بطريقة مروعة، انتابتها حالة من الرعب والبكاء المستمر خاصة وأن رامز حاول استفزازها وهو متخفي بشخصية أحد أفراد فريق الإنقاذ، وصرخت بمجرد سقوطها في الشلال، قائلة: “لا لا لا من فضلكم لا لا الحقونا، وظلت تصرخ وتستنجد لإخراجها من المياه.

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