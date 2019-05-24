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“الوباء الخفي” يقتل 140 ألفا كل عام..

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 1:02 مساءً
“الوباء الخفي” يقتل 140 ألفا كل عام..

كل الوطن – وكالات: تنشر منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية الأولى على الإطلاق لمعالجة مشكلة لدغ الأفاعي، بهدف خفض عدد الأشخاص الذين يموتون أو يتعرضون لإصابة بإعاقة، بمقدار النصف بحلول عام 2030.

فما يقرب من 3 ملايين شخص يتعرضون للدغات ثعابين سامة محتملة كل عام، مما يؤدي إلى وفاة 138 ألف شخص.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة ويلكوم تراست البريطانية عن برنامج بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) لمعالجة المشكلة، قائلة إن هناك عقاقير محتملة جديدة يمكن اختبارها.

وفي بيان، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها “متفائلة بحذر” من أن استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة لدغ الأفاعي قد تكون “نقطة تحول” في معالجة هذه المشكلة.

ووصفت الوكالة مشكلة لدغ الأفاعي بأنها “وباء خفي” وقالت إن معظم اللدغات يمكن علاجها، حيث تتضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية خططًا لزيادة الوصول العالمي إلى العلاج وترياق السم.

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2019-05-24
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