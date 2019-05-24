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قضية الاغتصاب التي يتهم بها رونالدو تطفو على السطح مجددا

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 5:29 مساءً
قضية الاغتصاب التي يتهم بها رونالدو تطفو على السطح مجددا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، تطورا جديدا في قضية اتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، باغتصاب فتاة أمريكية.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رونالدو سيستدعى لحضور جلسات محاكمته، بعد أن نجح محامو “الضحية” في التوصل إلى عنوان رونالدو في إيطاليا.

ورفض المتحدث باسم رونالدو التعليق على هذه الأنباء المنتشرة، لكنه أصر على أن قصة استدعاء اللاعب البرتغالي زائفة تماما.

وتحدثت تقارير عن اتهام فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، وتبلغ من العمر 35 عاما، لرونالدو باغتصابها، ليلة الـ 12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية، لكن النجم البرتغالي نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وفي أكتوبر الماضي كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية واسعة الانتشار، ما اعتبرته دليلا على حدوث الاغتصاب، وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو ومايورغا) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، بدفع رونالدو 375 ألف دولار لمايورغا مقابل سكوتها والتستر على الواقعة، قبل أن تقرر مايورغا اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الحادثة.

المصدر: وكالات

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