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“فيسبوك” تعتزم إطلاق عملتها الرقمية المشفرة عام 2020

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 5:55 مساءً
“فيسبوك” تعتزم إطلاق عملتها الرقمية المشفرة عام 2020

يستعد عملاق الشبكات الاجتماعية “فيسبوك”، لإطلاق منافس لعملة البيتكوين في أقرب وقت من العام المقبل، حيث تسرّع الشركة خطط تنويع إيراداتها بعيدا عن الإعلانات.

ومن المتوقع أن تحدد شركة “فيسبوك” خططها بمزيد من التفصيل هذا الصيف، حيث اجتمع مارك زوكربيرغ، مؤسسها ومديرها، مع مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا لمناقشة كيفية عمل نسخة “فيسبوك” من العملة الرقمية، ومناقشة الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها إطلاق العملة المشفرة.

وكان من المقرر أن تطرح العملة المشفرة المستوحاة من البيتكوين، تحت اسم “GlobalCoin” للاختبار بحلول نهاية عام 2018، مع خطط لإطلاقها رسميا في عام 2020، في أكثر من 10 دول حول العالم.

وبدأ اهتمام “فيسبوك” بتطوير عملة رقمية منافسة لعملة البيتكوين منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث أطلقت على المشروع اسم “Libra”، والذي تسعى من خلاله إلى توفير طرق معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمتلك حسابا مصرفيا أم لا.

وتقول التقارير إن العملة الرقمية الخاصة “بفيسبوك” ستكون مرتبطة بالدولار الأمريكي، ما سيضمن استقرارها على عكس عملة البيتكوين.

المصدر: فوربس

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2019-05-24 2019-05-24
تكنولوجيا
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