طالبة سعودية تنال الماجستير بعد وفاتها (صور + فيديو)

منحت جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة شهادة الماجستير لطالبة توفيت الشهر الماضي، قبل أن تناقش بحثها في مشهد أحدث ردود فعل واسعة في البلاد.

ومنح وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة المتوفاة أماني الشهري، بعد أيام من مناقشة رسالتها من قبل لجنة علمية شكلتها الجامعة بحضور والد الفقيدة علي الشهري، حيث أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الطالبة الراحلة درجة الماجستير.

ولاقت مبادرة الجامعة ووزير التعليم السعودي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بهذه المبادرة وبمواساة عائلة الطالبة الراحلة أماني.

مدير الجامعة يقدم شكره لمعالي وزير التعليم لحرصه ووفاءه على تكريم الطالبة أماني الشهري رحمها الله ومواساته لذويها في مصابهم ومنحها الدرجة بعد وفاتها تقديراً لجهودها المميزة أثناء الدراسة والبحث وإعداد الرسالةوالنتائج المبهرة التي تحصلت عليها@minister_moe_sa@mohe_sapic.twitter.com/uNTCmdsdn2 — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وافق مجلس #جامعة_الملك_عبدالعزيز ظهر اليوم برئاسة معالي #وزير_التعليم منح درجة الماجستير للطالبة أماني الشهري والتي أنهت المقررات الدراسية والرسالة وتوفيت رحمها الله قبل المناقشة. موقف إنساني من الجامعة، غفر الله للطالبة وصبّر أهلها وجعل ما قدمت في رسالتها عملا ينتفع به. pic.twitter.com/BgANieIYxY — أد سعود مستور السلمي (@Prof_alsulami) ٢٣ مايو ٢٠١٩

#اماني_الشهري فرح أم حزن؟ أم فخر وشرف؟ خليط من المشاعر ولكني أريد أن أُبشرك يـ أختي أماني بأننا حققنا ما كنتي تسعين له واسأل الله من واسع فضله أن يرحمك ويكتب لك شهادة أهل الجنة كما كتب لك شهادة الدنيا فخور لأنك اختي وسأفخر بك وبما أنجزتي إلى أخر يوم في حياتي رحمك الله رحمة واسعة — عٌ؛الشـٰهري💫. (@o0zz1) ٢٢ مايو ٢٠١٩

#اماني_الشهري#جامعة_عبدالعزيز تم ولله الحمد مناقشة رسالة الماجستير لفقيدتي الغاليه امونه وتم تحقيق حلمها اللي انتظرته سنين بعد تعب وجهد الله اكرمها بالدنيا وعسى ان يرفعها بعلمها منزله بالجنه ويرحمها ويغفر لها وينفع بعلمها،كانت تنتظر تحقق هالحلم بكل فرحه وحماس وتناقش بنفسها 💔 pic.twitter.com/ldE8BiWT0F — Sharifa✨ (@sho0sh223) ٢٠ مايو ٢٠١٩

#أماني_علي_الشهري ماجستير كيمياء عضوية بامتياز تضاربت مشاعري اليوم.. بقدرما أسعدني موافقة معالي الوزير وسعادةالمدير و العميد ومنحها شهادة الماجستير بعد وفاتها و تكريم والديها و تسليمهم الشهادة.. بقدر ما هزني الموقف المهيب! رحمك الله يا أماني..طالبة العلم وأسكنكِ الجنة💔 pic.twitter.com/ip1upyf7Hq — Dr Wafa Bawazir (@baker_wafa) ٢٣ مايو ٢٠١٩

المصدر: “تويتر”