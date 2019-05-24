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طالبة سعودية تنال الماجستير بعد وفاتها (صور + فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 6:03 مساءً
طالبة سعودية تنال الماجستير بعد وفاتها (صور + فيديو)

منحت جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة شهادة الماجستير لطالبة توفيت الشهر الماضي، قبل أن تناقش بحثها في مشهد أحدث ردود فعل واسعة في البلاد.

ومنح وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة المتوفاة أماني الشهري، بعد أيام من مناقشة رسالتها من قبل لجنة علمية شكلتها الجامعة بحضور والد الفقيدة علي الشهري، حيث أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الطالبة الراحلة درجة الماجستير.

ولاقت مبادرة الجامعة ووزير التعليم السعودي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بهذه المبادرة وبمواساة عائلة الطالبة الراحلة أماني.

المصدر: “تويتر”

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2019-05-24 2019-05-24
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