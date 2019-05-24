وفاة المقاتل المصري صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر!

توفي المقاتل المصري عبد الرحمن القاضي صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر، والذي يرفع فيها سلاحه مبتهجا بالنصر، والتي تناقلتها جميع صحف العالم.

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وشيعت جنازة المقاتل المصري في مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، حيث كان أحد جنود الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة.

التحق الراحل يوم 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات في الجيش، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، والتي كان مقرها بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس، حيث عايش حرب الاستنزاف ومبادرة روجرز ووقف إطلاق النار.

وتقول ابنته صفاء القاضي، إن والدها صاحب صورة حرب أكتوبر التي تعبر عن النصر وقد توفى فجر أمس الخميس، ولم يكن مريضا وكان يتمنى أن يلقى الله في شهر رمضان، الذي شهد انتصارات الجيش المصري في أكتوبر 73.

المصدر: أخبار اليوم