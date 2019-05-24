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بعد قرار ترامب.. الصينيون يثأرون لـ هواوي من آيفون

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 6:58 مساءً
بعد قرار ترامب.. الصينيون يثأرون لـ هواوي من آيفون

تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة “وطنية” صينية للتحول من هواتف “آيفون” إلى “هواوي” عقب القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي، والحملة الشعواء ضد الشركة الصينية.

يبدو أن “آبل” بصدد فقدان سحرها الطاغي في الصين، مع تصاعد عدد المستخدمين الصينيين المتحولين من “الآيفون” إلى الأنواع محلية الصنع مثل “هواوي”. وأعرب الكثير من الصينيين عن خجلهم من استخدام هواتف “آيفون” الأمريكية في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية بغرض الضغط على الشركة والحكومة الصينية.

حيث قال المستخدم، وانغ جيكسين، وهو مدير في وحدة كبيرة للطاقة الشمسية: “إنني أحس بصوت نابع من القلب، بضرورة دعم المنتجات الصينية، خاصة في ظل الحرب التجارية التي تشهدها البلاد”. وقد تخلى عن هاتفه “آيفون 7” الذي كان يحمله لثلاثة أعوام، واشترى جهاز P 30 من هواوي.

وعلق، سام لي، الذي يعمل في مؤسسة حكومية للاتصالات: “إنه لأمر محرج أن تخرج من جيبك هاتف (آيفون) هذه الأيام في الوقت الذي يستعمل فيه جميع المديرين هواتف (هواوي)”.

وتعتمد “هواوي” بشكل أساسي على منتجي الرقائق في الولايات المتحدة الأمريكية مثل “كوالكوم” و”إنتل” لتصنيع المعدات الخاصة بالهواتف وأنظمة الاتصالات، بينما تتسبب قرارات الولايات المتحدة بوقف هذا التعاون، وخنق الشركة الصينية.

المصدر: وكالات

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2019-05-24
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