التخلّص من الكرش في أسبوع

التخلّص من الكرش خلال أسبوع مُمكن، عن طريق أداء الرياضة واتباع رجيم غذائي، وأيضًا بعض الوصفات الطبيعيَّة، وأبرزها مشروب الباذنجان. علمًا أنَّه يصعب التخلُّص من دهون الجسم بصورة سريعة، ولا سيَّما في صفوف الإناث، إذ تُعتبر أجسامهن أكثر قابليَّة لتخزين الدهون بشكل أكبر مُقارنة بالذكور، وللإصابة بالسمنة تاليًا. طريقة تحضير مشروب الباذنجان للتخلُّص من الكرش في السطور الآتية.

فوائد الباذنجان في التخلّص من الكرش

يحتوي الباذنجان على الكثير من العناصر الغذائيَّة الضروريَّة؛ فهو يزخر بالبوتاسيوم والصوديم اللذين يُعزِّزان صحَّة الجهاز العصبي والأوردة، وأيضًا بمضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بأمراض كثيرة كالسرطان والقلب. كما أنَّ تناول الباذنجان يُساهم في خفض مستوى الـ”كوليسترول” الضارّ في الجسم، كما يحرق دهون الجسم، خصوصًا في منطقة الكرش.

طرق تحضير مشروب الباذنجان

المُكوِّنات

• حبَّة متوسِّطة الحجم من الباذنجان. • عصير حبَّة من الليمون الحامض. • ليتر من الماء.

طريقة التحضير

1. تُفرك قشور الباذنجان بالقليل من بيكربونات الصودا وخلّ التفاح، ما يُساهم في تعقيمها ويُخلِّصها من الأوساخ والجراثيم التي تتواجد فيها. 2. تُقطَّع حبَّة الباذنجان إلى شرائح صغيرة، وتوضع في وعاء زجاج. 3. يُضاف ليترٌ من الماء وعصير الليمون الحامض إلى شرائح الباذنجان. ويُحفظ الوعاء في الثلَّاجة لليلة كاملة.

تُشرب أربعة أكواب من ماء الباذنجان والليمون في اليوم، وذلك لأسبوع، مع استخدام حبَّة باذنجان جديدة كل يوم. يُشرب الكوب الأوَّل قبل تناول وجبة الفطور والأخيرة قبل النوم لتحقيق النتيجة المرجوة.