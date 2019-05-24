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مقتل 17 أشخاص في حريق مركز تسوق في الهند

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 11:14 مساءً
مقتل 17 أشخاص في حريق مركز تسوق في الهند

قتل 17 شخصا على الأقل، إثر حريق اندلع اليوم الجمعة، في مركز للتسوق في مدينة سورات، غرب الهند.

وقال سودهير جادفي، مسؤول في خدمة الإطفاء، إن عددا من الأشخاص ما زالوا محاصرين في المبنى، فيما ذكرت قنوات تلفزيونية أن بعضهم قفز من المبنى هربا من النيران.

وأضاف جادفي لـ”رويترز” أن فرق الإطفاء موجودة في الموقع وتعمل على إنقاذ المحاصرين.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن غالبية القتلى هم من الطلاب الذين كانوا ينتظرون خارج الجناح التعليمي الموجود في المركز.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على “تويتر” عن تعاطفه مع الأسر المكلومة. وقال: “يعتصرني الألم بسبب مأساة الحريق في سورات”.

وتابع قائلا “نتمنى الشفاء العاجل للمصابين”، مضيفا أنه أمر السلطات بتقديم المساعدة.

المصدر: رويترز

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2019-05-24 2019-05-24
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