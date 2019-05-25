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رجل يخنق أطفاله الخمسة ويبرر جريمته بإفادة صادمة!

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 12:16 صباحًا
رجل يخنق أطفاله الخمسة ويبرر جريمته بإفادة صادمة!

يواجه رجل أمريكي عقوبة الإعدام إثر قتله أطفاله الخمسة خنقا، في ولاية ألاباما، حيث استمع القضاء لآخر كلمات نطقت بها ابنته الكبرى، قبل خنقها، إذ قالت: “أبي، أنا أحبك”.

واعترف والد الضحايا مهندس المعلوماتية، تيموثي جونز، خلال محاكمته الجارية بقتله أطفاله الخمسة عام 2014، والذين تراوحت أعمارهم بين سنة و8 سنوات.

وعقب اعترافه بالجريمة، أضاف المتهم مؤخرا أنه ليس مذنبا، نظرا لأنه “مجنون” ويعاني من “انفصام في الشخصية”، على حد تعبيره.

وكشفت النيابة العامة عن قيام الأب القاتل بحشر جثث أطفاله في أكياس قمامة، وضعها في سيارته وتجول بها لأكثر من أسبوع بين أربع ولايات أمريكية مختلفة، دون هدف محدد لذلك.

ومن ثم أقدم الأب القاتل على دفن الجثث في غابة نائية، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه بعد مرور يوم على ذلك، حيث أوقفته ،مصادفة، دورية طرق فأثارت انتباهها رائحة جثث متعفنة تفوح من داخل سيارته.

كما أشارت الشرطة إلى أن القاتل أعطى عدة أجوبة غريبة عبر الإنترنت، قبل أيام من تنفيذه للجريمة، ومنها: “خيانة أولادي الصغار لي.. ماذا يجب أن أفعل؟”.

وفي حال حكم القضاء بأن جونز ليس مذنبا بناء على خلل عقلي أصابه، سيحول عندها إلى وحدة آمنة في مستشفى حكومي للأمراض العقلية، أما في حال إدانته، ستستأنف محاكمته لتقرير العقاب المنصف، إما السجن المؤبد أو الإعدام.

المصدر: Newshub

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2019-05-25 2019-05-25
جرائم وحوادث
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