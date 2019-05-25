تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خبراء مكافحة الإرهاب يحقّقون في حادث تفجير ليون كل الوطن مسنّة تجاوزت الـ100 تقتل جارتها بطريقة فظيعة كل الوطن خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! (فيديو) كل الوطن فريق سعودي يبتكر أول مصحف إلكتروني للمكفوفين في العالم كل الوطن رجل يخنق أطفاله الخمسة ويبرر جريمته بإفادة صادمة! كل الوطن ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد شيرين.. ماذا قالت؟ كل الوطن مقتل 17 أشخاص في حريق مركز تسوق في الهند كل الوطن مصر.. سبب الحرارة الشديدة “بشري” وليس طبيعيا كل الوطن التخلّص من الكرش في أسبوع كل الوطن برعاية من المرور السعودي حملة “رمضان آمـان” تستمر
» » خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! (فيديو)

خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 2:33 صباحًا
خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! (فيديو)

سقطت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في المياه وتعرضت للخطر بسبب حادث غير متوقع حصل مع فريق برنامج المقالب “رامز في الشلال”.

وكاد الخطأ أن يتسبب بوقوع كارثة لعدم استطاعة الفريق في البداية من انقاذ الفنانة اللبنانية من الغرق في الشلال.

وتعرض القارب المطاطي، الذي كان يقل ماغي بو غصن وعناصر من فريق البرنامج، لحادث وفرغ منه الهواء وتسربت المياه إليه وغمرت أجزاء منه قبل أن يتمكن الفريق من تدارك الموقف وإنقاذ المشهد ومتابعة الرحلة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي عرضت في البرنامج الهلع الشديد والخوف التي أحست به ماغي وصراخها الهستيري.

خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! (فيديو)
رابط مختصر
2019-05-25 2019-05-25
فنون ونجومفيديوهات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن