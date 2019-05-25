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بالصورة.. لقطة واحدة تجمع الليل والنهار على كوكبنا!

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 8:20 صباحًا
بالصورة.. لقطة واحدة تجمع الليل والنهار على كوكبنا!

التقطت رائدة “ناسا” على المحطة الفضائية الدولية صورة تجسد الانتقال من يوم إلى آخر على الأرض في لقطة واحدة مذهلة.

وتمكّنت كريستينا إتش كوخ، مهندسة “ناسا”، من التقاط الصورة المفصلة عندما مرّت المحطة الدولية على “خط الظل” للأرض.

وانضمت كوخ إلى طاقم مهمة “Expedition 59″، التي انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية في مارس عام 2019. ويرصد رواد الفضاء مناظر رائعة للحظات شروق وغروب الشمس على الأرض.

وتحلّق المحطة الفضائية بسرعة 17200 ميل في الساعة (72680 كم/الساعة)، حيث تدور على ارتفاع 220 ميلا (354 كم) فوق الأرض، ما يعني أنها تكمل رحلة واحدة حول كوكبنا كل 92 دقيقة.

والتُقطت صورة الخط الفاصل بين الليل والنهار، أثناء الاعتدال الربيعي الذي وقع في 20 مارس من هذا العام، حيث تكون كمية الضوء للنهار والليل متساوية تقريبا في جميع خطوط العرض.

ويحدث الاعتدال مرتين في السنة، في شهري مارس وسبتمبر، حيث يبشر بالمواسم المتغيرة.

وفي نصف الكرة الشمالي، يمثل الاعتدال الربيعي أيضا بداية الخريف في نصف الكرة الجنوبي.

المصدر: ذي صن

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2019-05-25
عربي ودولي
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