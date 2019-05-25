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شمس الكويتية ترد على انتقاد طارق الحربي: رفضت الظهور في برنامجه

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 9:22 صباحًا
شمس الكويتية ترد على انتقاد طارق الحربي: رفضت الظهور في برنامجه

ردت الفنانة الكويتية شمس على انتقاد الإعلامي السعودي طارق الحربي لها، مشيرة إلى أن السبب وراءه هو رفضها الظهور في برنامجه.

وكان طارق الحربي قد أشار في برنامجه “رادار طارق” إلى أنه تصلهم رسائل تسألهم عن برامج ومسلسلات، ولكنهم لا يتطرقون إليها في البرنامج بسبب كثرة أخطائها، من بينها مسلسل “هايبر لوب”، ثم عرض بعضاً من المشاهد التي ظهرت فيها الفنانة الكويتية شمس، وانتقد صراخها قائلاً “ماذا نقول صراخ وإزعاج ولا كوميديا ولا رامز جلال. نقلد رامز جلال يصيحون كلهم ما أدري”.

شمس ردت على كلام طارق الحربي، عبر تغريدة قالت فيها: “برنامج رفضت أطلع فيه مسوين فيها ينقدون ويتنمرون !! لو وافقت أطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم والله لو أنا من الي يحبون الأكشن أطلع من موبايلي محادثات أخليهم مسخرة كلهم”.

مسلسل “هايبرلوب” يعرض في الموسم الرمضاني الحالي على قناة mbc1 وهو عبارة عن إسكتشات كوميدية تسخر من الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية، وهو من بطولة أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، الفنانة شمس الكويتية.

المصدر: سيّدتي

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2019-05-25 2019-05-25
فنون ونجوم
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