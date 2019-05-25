تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن راكان الراشد يشارك في الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية للراليات كل الوطن فلسطيني يفوز بالمركز الثالث في مهرجان كان السينمائي كل الوطن اليوم.. لائحة المحافظة على الذوق العام تدخل حيّز التنفيذ .. وهذه أبرز موادها كل الوطن حرائق في إسرائيل والضفة الغربية تدمر عشرات المنازل كل الوطن بالصور.. رياضة الزومبا كنز من الفوائد الصحية وهكذا يمكن تعلمها كل الوطن قتل والديها واختطفها لـ88 يوما.. والقضاء يصدر حكمه كل الوطن شمس الكويتية ترد على انتقاد طارق الحربي: رفضت الظهور في برنامجه كل الوطن الغذاء الصحّي: هل يقي المرأة من سرطان الثدي؟ كل الوطن إعصار مرعب شمال ولاية تكساس كل الوطن بالصورة.. لقطة واحدة تجمع الليل والنهار على كوكبنا!
» » قتل والديها واختطفها لـ88 يوما.. والقضاء يصدر حكمه

قتل والديها واختطفها لـ88 يوما.. والقضاء يصدر حكمه

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 9:24 صباحًا
قتل والديها واختطفها لـ88 يوما.. والقضاء يصدر حكمه

قضت محكمة أميركية الجمعة على جيك باترسون الذي خطف فتاة عمرها 13 عاما بعدما قتل أبويها بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في بارون كاونتي بولاية ويسكونسن جيمس بابلر، إن جريمة باترسون “أشنع وأخطر” جريمة واجهها على الإطلاق وإنه خطر على المجتمع بسبب خيالاته المرتبطة “بخطف فتيات وقتل أسر عديدة”.

وصدر حكم آخر بالسجن 40 عاما بحق باترسون بتهمة خطف الفتاة وتدعى جايمي كلوس التي احتجزها لمدة 88 يوما في منطقة ريفية قبل أن تتمكن من الهرب في العاشر من يناير.

وقال أفراد عائلة كلوس، إن الشاب الذي قتل أبويها وخطفها “وحش” سرق “حياتها الطبيعية” وذلك في شهادتهم التي سبقت الحكم عليه الجمعة.

واعترف باترسون (21 عاما) في مارس بارتكاب جريمتي القتل والخطف.

وقال الشاب للمحققين، إنه قرر خطفها بعدما رآها تنزل من حافلة المدرسة. ولا يزال الدافع وراء الجرائم مجهولا. واعترف باترسون بالذنب في تهمتين ترتبطان بالقتل العمد وبتهمة الخطف.

وأثناء مواجهة الأسرة للقاتل في المحكمة قالت عمة الفتاة جنيفر سميث موجهة كلامها لباترسون “إنها تعيش في خوف ولا تحيا حياة طبيعية وهذا كله نتيجة ما فعلت. إنه أمر يفطر القلب. لن أدعك تدمر عائلتنا بعد الآن”.

وقال أحد المحامين المدافعين عن باترسون “إن حياة من العزلة الاجتماعية قادته لارتكاب الجرائم. قال إنه ترك عزلته لفترة قصيرة للانضمام لسلاح مشاة البحرية الأميركي ثم سرعان ما استبعد من الخدمة بسبب مرض”.

وأضاف المحامي ريك جونز “عاد لمنزله وعاد لمكان انعزاله”.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-05-25 2019-05-25
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن