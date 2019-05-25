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حرائق في إسرائيل والضفة الغربية تدمر عشرات المنازل

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 9:38 صباحًا
حرائق في إسرائيل والضفة الغربية تدمر عشرات المنازل

كل الوطن – أ ف ب: تواجه إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ الخميس موجة من الحرائق بفعل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسببت في تدمير عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب الجمعة بسبب موجة الحر.

وعبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة من غرفة قيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ، التي أقيمت في أحراج تل حديد قرب مدينة اللد، عن شكره للمساعدات التي تلقتها إسرائيل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص، بهدف إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق عديدة في البلاد.

وشكر نتانياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقال: «تلقينا عروضاً للمساعدة من آخرين ومن السلطة الفلسطينية، وهناك بين أربع وست دول جاهزة لتقديم مساعدة فعلية لنا بينها روسيا».

وتعهد نتانياهو تعزيز قدرات إسرائيل على مكافحة الحرائق وقال: «أرغب في زيادة قدرتنا على مكافحة الحرائق بشكل مستقل، وأفكر في توسيع سرب طائرات الإطفاء الجوي الإسرائيلي للعمليات اليومية والعمليات الليلية، وأعتزم تنفيذ ذلك في العام المقبل».

والخميس، أعطى نتانياهو تعليماته لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بالعمل الفوري «لإحضار طائرات إطفاء من الخارج لإخماد الحرائق».

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية الى أماكن الحرائق، وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.

وشهدت إسرائيل العام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت أضراراً جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

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2019-05-25 2019-05-25
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