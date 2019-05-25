26 فرقة لمنع حجز الأماكن بالمسجد الحرام

كل الوطن – الرياض: كونت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية 26 فريقاً ميدانياً لمنع الظواهر السلبية والعمل على معالجتها مثل قص الشعر وحجز الأماكن بالمسجد الحرام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات الى الجهات الامنية ليتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية الأستاذ طارق المالكي أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كونت 16 فرقة للحد من قص الشعر و 10 فرق للحد من حجز الأماكن يعملون على مدار 24 ساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.