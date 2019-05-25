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كاميرات المراقبة في شرم الشيخ تكشف جريمة قتل

كل الوطنآخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 4:10 مساءً
كاميرات المراقبة في شرم الشيخ تكشف جريمة قتل

كشفت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية غموض حادثة العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ المدينة، حيث أظهرت التسجيلات أن الجانية هي والدة الطفل.

وكانت فرق البحث الجنائي تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، ليتم بعد ذلك تشكيل فريق بحث متخصص على مستوى عال لكشف غموض الحادث.

وبعد تفريغ المباحث جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن أمه وتدعي “دينا. ع” 25 عاما، من محافظة البحيرة وراء ارتكاب جريمة القتل.

وتعمل أم الطفل في أحد الأندية الصحية، واعترفت أمام المباحث بوجود خلافات مع زوجها السابق والد الطفل وأنه هددها بأخذه ليعيش مع زوجته الثانية مما دفعها لارتكاب الواقعة”.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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2019-05-25 2019-05-25
جرائم وحوادث
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