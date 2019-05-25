كيف نكافح ظاهرة التعرّق؟

عملية التعرق هي عملية طبيعية وظيفتها تبريد الجسم. والتعرق لا يتوقف حتى ليلا عندما يكون الجسم خاملا. وقد يكون تعرق البعض خفيفا، فيما البعض الآخر يعاني من شدته.

من أجل تخفيف التعرق يجب اتباع ما يلي:

1- عدم تناول المواد الغذائية الغنية بالتوابل

المواد الغذائية المشبعة بالبهارات الحارة والتوابل هي السبب الرئيس للتعرق الشديد. لأن هذا الغذاء عندما يمتزج باللعاب يصبح أكثر حدة، ويرفع درجة حرارة الجسم، الذي من أجل تبريده يعطي الدماغ الأمر إلى الجهاز العصبي المركزي، لتنشيط عمل الغدد العرقية. ولذلك من أجل منع التعرق أو تخفيفه يجب التخلي عن تناول مثل هذه المحفزات الحارة.

2- التخلي عن تناول الكافين

في الواقع الكافين هو محفز للتعرق، حيث ينشط الجهاز العصبي المركزي الذي بدوره يجبر الغدد العرقية على إفراز كمية أكبر من السوائل. وهذا يعني كلما زاد تناول الكافين، يزداد التعرق.

3- استخدام مصاصات العرق

صنعت في السنوات الأخيرة في آسيا قصاصات أقمشة من القطن ومعطرة، تلصق على الملابس من الداخل لامتصاص العرق.

4- التقليل من تناول الملح

الجسم يحتاج إلى الصوديوم. ولكن زيادة تركيزه في الجسم يطرد إلى الخارج حتما عبر الغدد العرقية. لذلك فإن السلع الغذائية المالحة هي أحد أسباب زيادة التعرق. وغالبا ما ينصح الأطباء بتقليل ملوحة الطعام.

المصدر: رامبلر