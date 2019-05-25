رجيم السعرات الحرارية .. خطة كاملة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن

أنت تعرف أنك بحاجة إلى تناول كميات أقل لفقدان الوزن الزائد، ويوصى عادًة بخطة تشمل 1200 سعرة حرارية لأنها تخفض الوزن للشخص العادي الذي يحتاج إلى 1600 إلى 2400 سعر حراري يوميًا للحفاظ على وزنه الحالي، لذلك تابع المقال التالي لمعرفة المزيد عن رجيم السعرات الحرارية.

رجيم السعرات الحرارية

وجبة واحدة في بعض المطاعم قد تحتوي بسهولة على أكثر من 1200 سعرة حرارية، لذلك عليك أن تكون مجتهدًا في اختيار الأطعمة عالية الجودة التي تعزز الإحساس بالشبع ويمكن تقسيمها على كامل اليوم، إذا اخترت الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والماء، فلن تشعر بخطة السعرات الحرارية البالغة 1200 سعر حراري ولن تشعر بالجوع.

استخدم تقنيات طهي منخفضة السعرات الحرارية عند إعداد الطعام مثل الشوي، والخبز، والتحميص لإعداد وجبات الطعام في المنزل، وإذا اخترت إضافة 100 سعر حراري إضافي، يمكنك تناول كوب أو اثنين من الخضروات الإضافية، أو قطعة إضافية من اللحم أو الدواجن، أو حفنة صغيرة من الحبوب الكاملة أو إضافة قطعة صغيرة من الجبن.

تقسيم خطة السعرات الحرارية

أحيانًا يؤدي الحفاظ على معدل معين من السعرات الحرارية إلى الجوع الشديد الذي يؤدي إلى تجاوز هدفك الذي يبلغ 1200 سعرة حرارية في اليوم، وبدلا من ذلك قم بتقسيم سعراتك الحرارية على مدار اليوم، واختر نمط من الأكل الذي يناسب جدول كل يوم ومستويات الجوع واحتياجات الطاقة.

يمكنك تقسيم السعرات الحرارية في اليوم بمقدار 300 سعر لكل وجبة مع تخصيص وجبتين خفيفتين بمقدار 150 سعر لكل منهما، أو تقسيم السعرات الحرارية في اليوم بمقدار 350 سعر لكل وجبة مع تخصيص وجبة واحدة خفيفة بمقدار 150 سعر، أو تقسيم السعرات ب 400 سعر لكل وجبة بدون وجبات خفيفة.

في كل وجبة كاملة، خطط للحصول على البروتين، وكوب من الخضراوات، وبعض الحبوب الكاملة، حيث يساعد تناول البروتين الكافي على الشعور بالرضا والشبع، ويمنع التقلبات في نسبة السكر في الدم التي قد تسبب لك الرغبة الشديدة في الطعام، كما يساعد البروتين أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون، ففقدان العضلات يجعلك تواجه انخفاض سريع في معدل الأيض، كما تحتوي الخضراوات والحبوب الكاملة على الكثير من الألياف التي تستغرق وقتًا أطول للهضم وتساعد على الشعور بالشبع بعد الوجبات.

يجب أيضًا تضمين ما لا يقل عن 3 أكواب من الألبان قليلة الدسم التي تحتوي أيضا على البروتين، وكوب من الفاكهة، وكميات صغيرة من الدهون الصحية غير المشبعة للمساعدة في امتصاص المواد الغذائية والشبع، وعند الالتزام بخطة غذائية سعتها 1200 سعرة حرارية، لن يكون لديك مكان للسعرات الحرارية من الحلويات السكرية، أو المشروبات الغازية المحلاة.

ماذا يجب أن تأكل على مدار اليوم؟

إفطار منخفض السعرات الحرارية

يمنحك الإفطار الطاقة ويمنعك من تناول الوجبات الخفيفة أو الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية، احرص على تضمين الألياف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، والبروتينات، وفي التالي مثال لوجبة إفطار تحتوي على حوالي 300 سعرة حرارية:

بيضة واحدة مع خفق بياض البيض مع الطماطم الشري، ويقدم على شريحة من الخبز المحمص مع برتقالة أو موزة على الجانب، ومغرفة من بروتين مصل اللبن، وكوب من الحليب الخالي من الدسم، و 3/4 كوب من نخالة الزبيب يعلوها 1/2 كوب من التوت، وكوب من الحليب الخالي من الدسم، أو كوب من الزبادي قليل الدسم مع كوب واحد من التوت الأزرق.

يمكن جعل وجبة الإفطار هذه تحتوي على ما يقرب من 400 سعرة حرارية بإضافة شريحة من الخبز المحمص كامل الحبوب، أو ملعقة كبيرة من زبدة الجوز، أو 1/2 أوقية أي حوالي 14 جرام من المكسرات المفرومة، أو قطعة من الفاكهة.

وجبات الغداء

في وجبة الغداء يوصى بملئ المعدة بالخضروات الغنية بالألياف مثل الخس، والخيار، والفجل، والفلفل والجزر المبشور والسبانخ، فالسلطة هي طريقة طبيعية للاستفادة من مجموعة متنوعة من الخضراوات، ويمكن أن تتناول وجبات الغذاء كالتالي:

احرص على تتبيل السلطة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وعصير الليمون الطازج، بالإضافة للسلطة تناول 2 أونصة من البروتين، مثل الدجاج المشوي أو التونة المعلبة، ونحو خمسة أنواع من البسكويت المحشو بالقمح.

تشمل بدائل السلطة قطعة صغيرة من خبز القمح الكامل، أو أوقية واحدة من جبن الفيتا، أو ملعقتي طعام من الحمص، وكوب من السبانخ الخام مغطى بثلاث قطع زيتون، أوحفنة من الطماطم الكرزية مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، او كوب من الأرز البني يعلوه 2 أوقية من اللحم البقري خالي الدهون المشوي، ما أن نصف كوب من البروكلي و 4 أونصات من الزبادي قليل الدسم يحتوي أيضا على حوالي 300 سعرة حرارية.

أضف ملعقة طعام إضافية من الحمص، وكوب من الحليب منزوع الدسم، أو قطعة من الفاكهة لجعل عدد السعرات الحرارية لأي من هذه الوجبات 400 سعرة حرارية.

اختيارات العشاء

تجنب المطاعم يساعد على الحفاظ على عدد السعرات الحرارية، والالتزام بـ رجيم السعرات الحرارية في الاختيار، حاول في العشاء اختيار سلطة خضراء مع بروتين مخبوز أو مشوي، وتجنب الأطعمة المقلية والجبن الزائد والخبز المحمص والصلصات أو الغموسات المختلفة، وفي التالي مثال لوجبة عشاء صحية:

تُقطع 2 أوقية من سمك السلمون وتقدم مع بطاطا صغيرة حلوة، مع كوب من البروكلي المطهو ​​على البخار وكوب من الحليب الخالي من الدسم، ويوضع هذا المزيج على 3/4 كوب من الباستا بالقمح الكامل.

2 أونصة من اللحم البقري المطحون ويقدم مع سلطة كبيرة مصنوعة من 2 كوب من الخضار، مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والخل البلسمي حسب الذوق.

يمكن تقديم 1/2 كوب من التوت أو التوت الأزرق للحلوى لأي من هذه الوجبات.

الخبز المصنوع من القمح الكامل مع كوب واحد من الخضار المتنوع، و 2 أونصة من اللحم المشوي، مع حلوى من كوب من الجبن قليل الدسم، وكوب من الكمثرى المفرومة.

إذا اخترت إضافة 100 سعر حراري إضافي ، يمكنك تناول كوب أو اثنين من الخضروات الإضافية، أو 2 أونصة إضافية من اللحم أو الدواجن، أو لفة صغيرة كاملة الحبوب أو إضافة أوقية أي حوالي 28 جرام من الجبن.

الوجبات الخفيفة

حاول جعل خيارات الوجبات الخفيفة عند الجوع صحية ولا تتجاوز 100 إلى 150 سعرة حرارية، مثل التفاح أو اللوز، أو كوب من الفشار، أو كوب من الحليب الخالي من الدسم أو اللبن الزبادي قليل الدسم، أو قطعة من الفاكهة، أو بيضة مسلوقة، وذلك للالتزام بـ رجيم السعرات الحرارية .

المصدر: واب الطب