رامز في الشلال: وليد سليمان أول ضحية لا تتعرض للسخرية (فيديو وصور)

وقع وليد سليمان، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحية برنامج “رامز في الشلال” ، وعلى غير المعتاد لم تشهد المقدمة السخرية المعتادة من رامز جلال، الذي منح ضحيته مقدمة مميزة تقديراً لمهارته الكروية ووفائه لناديه، وانتهى المقلب سريعاً بعدما انفعل اللاعب الملقب ب”الحاوي” على فريق الإعداد بالضرب، وكاد أن يعتدي على رامز بسيخ من الحديد.

رامز جلال بدأ مقدمته قائلاً: الحاوي اللي معانا النهاردة سحره في رجليه، اسستاته مشهورة والكوبري منه محتاج صورة، فارس من فرسان القلعة الحمراء، وفي وقنوع، وحب الأهلي بيجري في شرايينه مبيحسش بوجوده غير بهتافات التالتة الشمال ومفيش مدرب اختلف عليه.

وأضاف: حاوي الكرة المصرية، خاتم سلميان وليد سليمان، لا تقولي سبايدر مان ولا باتمان، معانا وليد سليمان، البدري يمشي لاسارتي ييجي، يفضل أساسي وليد سليمان.

السخرية الوحيدة كانت من ملابس وليد سليمان ففور نزوله من الطائرة العمودية قال رامز جلال: النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان وأمير مملكة التين الشوكي، وإيه تيشرت النقاشين اللي جاي بيه ده يا وليد.

وفي مداعبة لجمهور النادي المنافس “الزمالك” علق رامز جلال على إعلان وليد سليمان، فأثناء تصوير الأخير لمشهد إعلان العصير داخل القارب، قال: مع تش فريش مفيش حاجه هتوقفني”، فسخر منه رامز جلال قائلا: طارق حامد بيوقفك.

وليد سليمان الذي عانى من إصابة أثناء تصوير المقلب تعرض لموقف صعب حيث تم تعليقه على الكوبري المعلق وظل يصرخ من أجل إنزاله حتى لا يتعرض لمضاعفات في إصابته العضلية.