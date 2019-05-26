الأميرة ريما بنت طلال تبث بشرى للسعوديين بخصوص الأمير الوليد بن خالد (فيديو)

نشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير والملياردير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، فيديو للأمير الوليد بن خالد وهو يحرك رأسه بعد أن قضى 14 عاما في غيبوبة.

وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق على مقطع الفيديو: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر”. وكان الوليد بن خالد (30 عاما) قد تعرض لحادث مروري تسبب في دخوله بغيبوبة ويرقد في مستشفى تخصصي بالرياض.

يذكر أن خالد بن طلال هو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

الحافظ القادر الرحمن الرحيم . الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين ، يارب لك الحمد والشكر . pic.twitter.com/bLC7lYbmpN — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) ٢٥ مايو ٢٠١٩

المصدر: “تويتر”