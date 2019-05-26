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بالفيديو.. بسمة وهبة تؤدي العمرة بعد ساعات من طلاقها “شيخ الحارة”

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 26 مايو 2019 - 2:16 مساءً
بالفيديو.. بسمة وهبة تؤدي العمرة بعد ساعات من طلاقها “شيخ الحارة”

فاجأت بسمة وهبة متابعيها ومتابعي برنامجها “شيخ الحارة”، بظهورها في فيديو وهي تؤدي العمرة في السعودية بعيد ساعات من استقالتها من فضائية “القاهرة والناس” بسبب عرض حلقة تمس خالد يوسف.

وشاركت “وهبة” عبر حسابها على موقع “إنستغرام” هذا الفيديو الذي يصورها داخل الحرم المكي، وأشارت لكل متابعيها بأنها أدت مناسك العمرة.

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الحمدلله والشكر لله ربنا كريم

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وقالت إنها أدت عمرة سلسة، على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازدحام بالحرم المكي خلال الفترة المذكورة كل عام.

وكانت تقارير محلية ذكرت أمس السبت، أن بسمة وهبة، قدمت استقالتها من فضائية “القاهرة والناس” المصرية، بعد إذاعة أحدث حلقات برنامجها “شيخ الحارة” مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

كما واجه برنامج “شيخ الحارة، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وسارع المخرج السينمائي خالد يوسف لإعلان عن نيته رفع دعوى قضائية ضد فضائية “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته بسمة وهبة وضيفته الأخيرة ياسمين الخطيب، بتهمة “الخوض المتعمد في سيرته وعرضه والتشهير”.

كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من “تجاوزات مهنية وأخلاقية” بحلقة يوم 19 مايو الجاري، التي استضافت فيها الممثل المصري، ماجد المصري، والتي اعتبر أنها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

المصدر: RT

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2019-05-26
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