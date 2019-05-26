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بالفيديو.. حسن الرداد يكشف حقيقة معرفته المسبقة بمقلب رامز جلال

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 26 مايو 2019 - 5:38 مساءً
بالفيديو.. حسن الرداد يكشف حقيقة معرفته المسبقة بمقلب رامز جلال

كشف الفنان حسن الرداد عن حقيقة معرفته السابقة بمقلب رامز جلال في إحدى الحلقات التي حل ضيفا بها ضمن برنامج “رامز ثعب الصحراء” عام 2012.

وخلال لقائه في برنامج “تفاعلكم” الذي يعرض عبر شاشة “العربية” اعترف حسن الرداد أنه تلقى أجرا ماديا لم يكن كبيرا نظرا لحجم نجوميته وقتها مشيرا إلى أن بعض الضيوف يعلمون مسبقا بمقلب رامز وليس الجميع.

وحول معرفته المسبقة بالمقلب قال حسن الرداد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من فريق الإعداد يطلب منه المشاركة في برنامج مقالب للفنان عزت أبو عوف لكنه فور وصوله البرنامج أدرك ان الأمر مختلف وشعر بأنه مقلب من مقالب رامز جلال.

يشارك الرداد في مسلسل “الزوجة 18” يشارك في بطولته كل من ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل. من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

بالفيديو.. حسن الرداد يكشف حقيقة معرفته المسبقة بمقلب رامز جلال
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2019-05-26 2019-05-26
فنون ونجومفيديوهات
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