هند صبري تنفي الخلاف مع درة (فيديو)

وجهت الفنانة التونسية هند صبري ، رسائل عدة مؤثرة إلى مواطنتها النجمة درّة، والفنانة المعتزلة حنان ترك، والنجم أحمد عز شريكها في بطولة أحدث أفلامها “الممر”، كما تذكرت النجم الراحل خالد صالح، وأكدت أنّ مسلسلها “عايزة أتجوز” صار من كلاسيكيات الدراما العربية.

هند حلت ضيفة على برنامج “رسايل”، الذي تقدمه المذيعة جيهان عبد الله طوال أيام شهر رمضان المبارك، على إذاعة “نجوم إف.إم” وقدمت التهنئة في الرسالة الأولى إلى مواطنتها النجمة درة قائلة: مبروك على مسلسلها في تونس، وسمعت إنه محقق نسب مشاهدة عالية.

ونفت هند وجود أية خلافات بينها وبين درة، أو مع أيّ من الفنانين، وتابعت قائلة: ماعنديش خلافات مع حد، لأنّ ماعنديش حاجات أختلف فيها مع حد، والخلافات دي من أساطير الوسط الفني المتداولة، أحنا بنافس بعض كلنا لكن فيه ما بينّا مودة متبادلة.

المصدر: سيّدتي