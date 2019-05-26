الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة تحمل متفجّرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان (صور)

كل الوطن – واس: أعلنت قيادة التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها ميليشا الحوثي باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة من صباح اليوم الأحد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.

وأضافت أن الحوثيين استهدفوا المطار الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

#عاجل_واس قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.https://t.co/zSOwsnAmMT#واس pic.twitter.com/FPHIoIH6le — واس (@spagov) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وأكد المسؤول السعودي أن للمملكة الحق المشروع في الدفاع عن أراضيها، مشددا على أن الحوثيين سوف يدفعون الثمن باهظا.