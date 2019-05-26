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ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 26 مايو 2019 - 8:41 مساءً
ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، إن الشمس ستتعامد فوق الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل، وستكون الشمس مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة المكرمة ليختفي ظل الكعبة لحظة رفع أذان الظهر.

وأضاف العصفور أنه يستفاد من هذه الظاهرة لتحديد اتجاه القبلة بشكل دقيق من أي مكان حول العالم وذلك بنصب “عصا” بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل اتجاه القبلة.

يذكر أن هذه الظاهرة تتكرر مرتين كل عام خلال حركة الشمس الظاهرية السنوية بين الصيف والشتاء وانتقالها من خط الاستواء قادمة لمدار السرطان في نهاية شهر مايو ومنتصف شهر يوليو من كل عام يومي 28 مايو و 14 يوليو.

وحذر العصفور من النظر مباشرة للشمس حيث تسبب أشعتها الحادة أضرارا جسيمة للعين البشرية خاصة في الدول التي تكون فيها معدلات التعرض لضوء النهار طويلة كدول الخليج، ولذلك في حال الرغبة بمشاهدة أي ظاهرة تتعلق بالشمس بما في ذلك ظاهرة الكسوف، يجب استخدام النظارات والمرشحات الخاصة لحماية العين من أشعة الشمس الضارة.

المصدر: أخبار الخليج

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2019-05-26 2019-05-26
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