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أعراض فقر الدم الحاد أو اعراض الأنيميا

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 12:14 صباحًا
أعراض فقر الدم الحاد أو اعراض الأنيميا

اعراض فقر الدم الحاد أو اعراض الأنيميا، مختلفة. ويسمح الهيموغلوبين في الدم بتشخيص الحالة، كما تُستخدم تحاليل الدم الأخرى لمعرفة أسباب المرض.

أعراض فقر الدم

أعراض فقر الدم تتباين بحسب شدة المرض، فعلى سبيل المثال، فإنَّ فقر الدم البسيط مع مستوى هيموغلوبين منخفض قليلًا، تنبثق عنه أعراض خفيفة أو قد لا تظهر أية أعراض على الإطلاق. وتكون هكذا هي الحال بشكل خاص عندما يبدأ فقر الدم ببطء تدريجيًّا، وبالتالي يتسنى للجسم الوقت الكافي للاعتياد على ذلك.

أما أعراض فقر الدم الحاد، فهي كالآتي:

• الشحوب ويبدو واضحًا تحديدًا داخل الجفون وعند مستوى الأظافر أو الشفاه؛

• ضيق التنفس عند القيام بأيّ جهد ثم في أوقات الراحة؛

• الشعور بالتعب المستمر؛

• خفقان القلب؛

• الدوار والدوخة والشعور بالضعف والوهن عند النهوض عن الكرسي، الشعور بخفة في الرأس؛

• الصداع؛

• صعوبة في التركيز والتذكر والقراءة؛

• فقدان الحافز والحماس للقيام بأيّ شيء؛

• انخفاض الرغبة الجنسية (قلة الشهوة الجنسية)؛

• صعوبة أداء الأنشطة الاعتيادية اليومية؛

• الإرهاق الجسدي والعاطفي والنفسي.

عند ظهور أيّ عارض أو أكثر من هذه الأعراض، من الضروري استشارة الطبيب على الفور.

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2019-05-27
الصحة والجمال
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