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القبض على 3 مقيمين متهمين بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في جدة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 1:31 صباحًا
القبض على 3 مقيمين متهمين بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في جدة

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة مكة اليوم الأحد عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 مقيمين متهمين بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في محافظة جدة.. حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (3) ثلاثة متهمين من الجنسية السورية، بالعقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أنه تم توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد ( 5 ) جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة . وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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2019-05-27 2019-05-27
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