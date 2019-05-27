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الخرس الزوجي من علامات تدهور العلاقة الزوجية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 6:12 مساءً
الخرس الزوجي من علامات تدهور العلاقة الزوجية

من المحال أن تبقى العلاقات دون أن تمر بوعكات قد تعوقها عن الإستمرار بنفس الوتيرة، فجميع العلاقات تخضع للفتور والملل، وتعد العلاقة الزوجية من العلاقات التي قد تتأثر وبدرجة كبيرة بأمور كثيرة في الحياة اليومية لها أن تكون سببا في تدهورها، فما هي العلامات التي تؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية.

علامات تدهور العلاقة الزوجية

علامات كثيرة لها أن تؤكد تدهور العلاقة الزوجية نذكر منها ما يلي

الخرس الزوجي

يحدث الخرس الزوجي بين الزوجين عندما يُخيم الصمت على علاقتهما، وهو علامة أكيدة تدل على تدهور العلاقة الزوجية حيث انعدام الحوار وانعزال كل منهما في عالم منفصل عن الاخر

إنعدام التواصل

كلما كان التواصل متاحا بين الزوجين كلما دل على ذلك على أن العلاقة بين الزوجين بحالة جيدة، والعكس صحيح فانعدام التواصل دلالة على تدهور العلاقة الزوجية وإقتراب الزوجين من النهاية

عدم اهتمام كل طرف بالآخر

من علامات تدهور العلاقة الزوجية، عدم إهتمام الطرفين ببعضهما البعض وتفشي الإهمال فيما بينهما فلا يوجد ما يبعث على اهتمامهما ببعضهما البعض

إتساع الفجوة بين الزوجين

بعد أن أٌهمل التواصل من جانب طرفي العلاقة الزوجية، وبعدم أن سيطر عليهما شعور كبير باللامبالاة، وبعد أن باتت الحياة الزوجية موت لكل منهما اتسعت الفجوة وسقطت العلاقة الزوجية كآخر تدهور لها ويعد ذلك أخطر ما في الأمر

إنعدام الأمان والمودة والرحمة

يختفي الأمان وتنعدم المودة والرحمة وهم آخر ما تبقى في الحياة الزوجية، فماذا بعد للزوجين وفِي العلاقة الزوجية بعد أن ساد الشعور بالخوف وتمكنت القسوة من كل منهما ولَم يعد هناك مكانا المودة أو أي شيء آخر ولذلك تتدهور العلاقة الزوجية

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2019-05-27 2019-05-27
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