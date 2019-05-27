عبادات يجب الحرص عليها في العشر الأواخر من رمضان

شارف شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ولا يزال لدى الكثيرين أدعية يبتهلون بها إلى الله، طمعًا في عفوه ورضاه ومغفرته، خاصة خلال في العشر الأواخر من الشهر الكريم، التي تضم ليلة القدر.

ولتحصيل الفائدة الروحية، والدينية من الأيام الأخيرة في الشهر المبارك، هناك بعض العبادات التي يجب على كل مسلم أن يحرص على إتيانها قدر الإمكان في هذه الأيام المباركة ومنها:

الصدقة وعمل الخير

حاول أن تخرج الصدقة، وتكثر من عمل الخير في العشر الأواخر من رمضان، ولو كان عملا بسيطا في نظرك، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تحقرن من المعروف شيئًا”.

قراءة القرآن

احرص في العشر الأواخر من رمضان على قراءة القرآن الكريم، فقراءته كل ليلة، إن صادف ليلة القدر، يكون بمثابة قراءة لكل يوم على مدار نحو 83 عامًا.

ذكر الله والدعاء

أكثر من الدعاء والرجاء وذكر الله في العشر الأواخر، فليلة القدر يستجاب فيها الدعاء.

صلاة التهجد

حاول أن تصلي التهجد كل ليلة من العشر الأواخر، ولو كان بركعتين.

ردد هذا الدعاء

عن عائشة رضي الله عنها قالت: “قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، ما أقول فيها؟”، قال قولي: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني”.