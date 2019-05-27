رجيم قاراطاي التركي للتخسيس بدون جوع!

رجيم قاراطاي التركي أحد أشهر أنظمة الرجيم التي لاقت رواجاً مؤخراً، ويعود لخبيرة التغذية التركية جانان قراطاي، ويعتمد هذا الرجيم على قطع الكربوهيدرات والسكريات ويُمكن تطبيقه كما يلي:

يعتمد هذا الرجيم الذي ابتكرته خبيرة التغذية التركية جانان قراطاي على الأغذية التي لا تؤثر على المؤشر السكري في الدم (نسبة الغلوكوز في الدم). بمعنى أنه بإمكان متّبع هذا الرجيم تناول ما يرغب باستثناء الكربوهيدرات والسكريات. بإمكانه مثلاً أن يتناول السمن أو الزبدة، لكن ليس بإمكانه تناول الخبز والمكرونة.

الأغذية المسموحة في رجيم قاراطاي التركي:

السمن والزبدة والزيوت من بين المسموحات في رجيم قراطاي.

البيض مسموح به في هذا النوع من الرجيم.

مشتقات الألبان ستكون من بين الأغذية المسموحة في حال اتباع رجيم قاراطاي.

اللحوم بأنواعها مسموحة في هذا الرجيم.

تناول المكسرات متاح أيضاً لمتّبعي هذا النوع من الرجيم.

الأغذية الممنوعة في رجيم قاراطاي التركي:

الكربوهيدرات بأنواعها كلها وعلى رأسها الخبز والمعجنات.

المكرونة ممنوعة أيضاً والبطاطا؛ لكونها تمدّ الجسم بالكربوهيدرات.

السكريات بأنواعها ممنوعة سواءً كان السكر الأبيض أو البني أو غير ذلك.

الفواكه ممنوعة أيضاً؛ لاحتوائها على سكر الفركتوز الذي يؤدي لتراكم الدهون على الكبد.