رجيم قاراطاي التركي للتخسيس بدون جوع!

رجيم قاراطاي التركي أحد أشهر أنظمة الرجيم التي لاقت رواجاً مؤخراً، ويعود لخبيرة التغذية التركية جانان قراطاي، ويعتمد هذا الرجيم على قطع الكربوهيدرات والسكريات ويُمكن تطبيقه كما يلي:
يعتمد هذا الرجيم الذي ابتكرته خبيرة التغذية التركية جانان قراطاي على الأغذية التي لا تؤثر على المؤشر السكري في الدم (نسبة الغلوكوز في الدم). بمعنى أنه بإمكان متّبع هذا الرجيم تناول ما يرغب باستثناء الكربوهيدرات والسكريات. بإمكانه مثلاً أن يتناول السمن أو الزبدة، لكن ليس بإمكانه تناول الخبز والمكرونة.
الأغذية المسموحة في رجيم قاراطاي التركي:
السمن والزبدة والزيوت من بين المسموحات في رجيم قراطاي.
البيض مسموح به في هذا النوع من الرجيم.
مشتقات الألبان ستكون من بين الأغذية المسموحة في حال اتباع رجيم قاراطاي.
اللحوم بأنواعها مسموحة في هذا الرجيم.
تناول المكسرات متاح أيضاً لمتّبعي هذا النوع من الرجيم.
الأغذية الممنوعة في رجيم قاراطاي التركي:
الكربوهيدرات بأنواعها كلها وعلى رأسها الخبز والمعجنات.
المكرونة ممنوعة أيضاً والبطاطا؛ لكونها تمدّ الجسم بالكربوهيدرات.
السكريات بأنواعها ممنوعة سواءً كان السكر الأبيض أو البني أو غير ذلك.
الفواكه ممنوعة أيضاً؛ لاحتوائها على سكر الفركتوز الذي يؤدي لتراكم الدهون على الكبد.
جدول رجيم قاراطاي التركي لأسبوع:
اليوم الأول:
الإفطار: 2 بيضة مقلية بالسمن البلدي، جبن قريش مع الزيتون، مكسرات نيئة غير محمصة، خيار وطماطم، كوب شاي بالحليب.
الغداء: دجاج مشوي مع سلطة خضراء.
اليوم الثاني:
الإفطار: كريب العدس، بيض بالبسطرمة والسمن البلدي وجبن الإيدام، قهوة بالحليب وخيار وخس.
الغداء: لحم، سبانخ، شوربة، سلطة.
اليوم الثالث:
الإفطار: جبن قريش مع مشروم وزيت الزيتون، مكسرات نيئة، قهوة.
الغداء: سمك متبل مشوي بالفرن مع سلطة خضراء.
اليوم الرابع:
الإفطار: 2 بيضة مسلوقة ومحمرة بالسمن البلدي، لبنة بزيت الزيتون مع خس وطماطم وخيار، مكسرات نيئة وشاي.
الغداء: صينية دجاج بالفرن مع خضار وسلطة.
اليوم الخامس:
الإفطار: شكشوكة، جبن قريش، خيار وطماطم، مكسرات نيئة، شاي.
الغداء: شوربة عدس مع أرز القرنبيط مع سلطة.
اليوم السادس:
الإفطار: بيض بالخضروات، جبن رومي، خس وخيار وطماطم، مكسرات نيئة، قهوة بالحليب.
الغداء: صدور دجاج مع فاصوليا خضراء وكوسا، سلطة خضراء.
اليوم السابع:
الإفطار: 2 بيضة بالسمن البلدي، جبنة بيضاء، زيتون، مكسرات نيئة، خس وخيار.
الغداء: كريب العدس محشي دجاج أو جبن أو لحم مفروم مع مخلل بيتي.
– لا يُسبّب هذا الرجيم الجوع، بل يمنحكِ شعوراً بالامتلاء والشبع؛ لسماحه لمتّبعه بتناول أصناف طعام كثيرة ممنوعة في رجيمات أخرى.
– لا يُسبّب هذا الرجيم الوهن للجسم، بل يمنحه مزيداً من الصحة؛ لاستثنائه السكريات والكربوهيدرات التي كثيراً ما تعيق عمل الجهاز الهضمي وتُربِك نسبة السكر في الدم.
– هذا الرجيم أقرب لنظام الحياة الصحي ولا حرمان فيه.
– يُناسب هذا الرجيم الحوامل والمرضعات والأطفال وذوي الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم.
– قد لا يكون هذا الرجيم محبذاً لمن يعتمدون على الكربوهيدرات في غذائهم.
– قد لا يكون هذا الرجيم محبذاً أيضاً لمن يعتمدون على السكر في غذائهم، حتى سكر الفركتوز الموجود في الفواكه.
سلبيات رجيم قاراطاي التركي
باتباعكِ رجيم قاراطاي التركي فإنكِ ستجدين جسمكِ قد استمدّ مزيداً من القوة والطاقة؛ نظراً لتناولكِ كميات من الغذاء الصحي، كما ستجدين عند إجراء الفحوصات أن نسبة الدهون التي كانت متراكمة على الكبد قد تراجعت، بالإضافة لانضباط مقياس ضغط الدم والسكر لديكِ، كما ستلحظين مزيداً من الصحة في أداء الجهاز الهضمي.
المصدر: ليالينا