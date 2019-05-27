بالفيديو.. بعد السخرية من صورتها لجين عمران تغيّر كل إطلالتها وتثير النقاد مجّددا

كل الوطن – متابعات: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية السعودية لجين عمران أثناء وجودها في ما بدا أنه أحد المعارض.

ولفتت الأنظار بارتدائها العباءة والحجاب. وأحدث هذا ضجة كبيرة على الحسابات التي نشرت المقطع المصوّر القصير على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتركزت معظم التعليقات على حجابها ومما جاء فيها: “مستحيل آخر وحدة ممكن تتحجب” و”يعني هذا حجاب؟” و”عيب عليكم تسمون هذا حجاب” و”ماشوف حجاب” و”ماتحجبت يمكن عشانها راحت السعودية”.

ويأتي هذا بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بعدما نشرت الإعلامية على حسابها على التطبيق صوراً ترويجية خاصة بأحد المنتجات عرضتها للسخرية والانتقاد.

ورداً على ذلك نشرت على صفحتها نصاً جاء فيه: “هناك فئة من البشر إذا انجزت حاربوك واذا توقفت عايروك. هذه الفئة قمة سعادتهم ومتعتهم في انتقاد الآخرين”. وأرفقته بالتعليق: “الله يبعدهم عن الجميع”.