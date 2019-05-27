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الصين تزيح الستار عن أسرع قطار في العالم

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 11:47 مساءً
الصين تزيح الستار عن أسرع قطار في العالم

كشفت كبرى الشركات الصينية لصناعة القطارات عن نموذج مبدئي لقطار مغناطيسي معلق، سيكون هو الأسرع في تاريخ البشرية، إذ من المتوقع أن تصل سرعته القصوى إلى 600 كم/ساعة.

وتعمل الشركة الحكومية الصينية للسكك الحديدية، «CRRC»، حاليًا، على تجربة النموذج الاختباري للقطار الذي يبدأ إنتاجه على نطاق واسع مع حلول عام 2021.

ويتميز القطار بسرعة غير مسبوقة في التاريخ، إذ يستطيع نقل الركاب بين بكين وشنغهاي في 3.5 ساعة فقط، مع العلم أن الطائرة تستغرق 4.5 ساعة لقطع المسافة ذاتها، وذلك حسبما أدلى به مصدر رسمي في «CRRC».

ويستطيع القطار الوصول إلى تلك السرعة القصوى بفضل تقنيته «المغناطيسية المعلقة»، التي تجعل القطار يسير على وسادة هوائية عوضًا عن التصاقه المباشر بالسكة الحديدية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصين تملك اليوم أسرع قطار تجاري في العالم، تصل سرعته إلى 431 كم/ساعة، وتمتد سكته بين مطار شنغهاي الدولي ومركز المدينة.

كذلك يجب التنويه إلى أن اليابان تعمل أيضًا على تطوير قطار محلي فائق السرعة، بحدود 603 كم/ساعة، ما يضعها في تنافس تقني مع الصين في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن النموذج الأولي استغرق 3 سنوات من العمل، بدأت عام 2016، بقيادة «شركة السكك الحديدية الصينية»، وبمجهود أفضل المهندسين في البلاد، الذين ينتمون لأكثر من 30 شركة وجامعة ومعاهد أبحاث.

ومن المنتظر أن يبدأ المهندسون في تنفيذ تجارب على القطار، بهدف اختبار قدراته ووظائفه وتحديد مكامن الخلل. ولم يعرف بعد متى سيصبح القطار جاهزًا للاستخدام.

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2019-05-27 2019-05-27
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