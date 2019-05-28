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بعد عرض “عدم الاعتداء”.. إيران: نرحب بالحوار مع أي من دول الخليج

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 2:05 صباحًا
بعد عرض “عدم الاعتداء”.. إيران: نرحب بالحوار مع أي من دول الخليج

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران ترحب بالحوار مع “أي من دول الخليج”، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عن اقتراح إيران توقيع معاهدة “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

وقال عراقجي إن “إيران ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج الفارسي لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مؤكدا في الوقت نفسه رفض طهران أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين.

ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، حيث التقى وزير خارجيتها يوسف بن علوي، الأحد، وذلك في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا الكويت وقطر، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى بغداد، الأحد، إن إيران تريد “أفضل العلاقات مع دول الخليج، وترحب بجميع مقترحات الحوار وخفض التوتر”، مؤكدا أن إيرنا تعرض على دول الخليج توقيع معاهدة “عدم اعتداء”.

المصدر: سي أن أن

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2019-05-28
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
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