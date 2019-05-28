وزارة الحجّ: بداية ذي القعدة موعدًا لتسجيل طلبات حُجَّاج الداخل

كل الوطن – متابعات: حددت وزارة الحج والعمرة عبر أيقونة حجاج الداخل على موقعها الإلكتروني الرسمي، يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة القادم، الموافق 4 يوليو من عام 2019م، موعدًا لحجز وتسجيل حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين الراغبين في استخراج تصاريح لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ.

حيث أشارت الوزارة إلى أن الموقع سوف يبدأ باستقبال طلبات الراغبين في الحجز والتسجيل في تمام الساعة الـ8 صباحًا ولمدة شهر كامل، على أن ينتهي استقبال الطلبات في تاريخ 2 من شهر ذي الحجة المقبل، وقد حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب على حجاج الداخل استيفاؤها لكي يتمكنوا من الحصول على التصريح الذي يمكّنهم من دخول مكة وأداء مناسك الحج بكل يُسر وسهولة، ومن أهمها إدخال المعلومات الرئيسية المتعلقة بالحاج، كرقم الهوية الوطنية للسعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين، والجنسية وتاريخ الميلاد، كذلك تحديد اسم المدينة أو المنطقة التي سوف يأتي منها الحاج إلى المشاعر المقدسة، سواء كان جوًا أو برًّا، ذهابًا أو إيابًا.

كما حرصت الوزارة على أن يقوم حجاج الداخل باختيار نوعية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة للحجاج داخل مكة والمشاعر المقدسة، ومنها اختيار نوعية الخدمات الطبية وخدمة الإرشاد الديني ونوعية الحراسات الأمنية، بالإضافة إلى اختيار نوعية السكن، سواء في الفنادق الواقعة داخل مكة المكرمة، أو داخل المخيمات التي تقع في مشعر منى ومزدلفة وعرفات، وكذلك تحديد كيفية التنقل بين المشاعر، سواء باستخدام قطار المشاعر أو عبر وسائل النقل الأخرى، إلى جانب اختيار نوعية الوجبات الغذائية التي سوف توفرها الوزارة للحجاج، وكذلك بعض الخدمات الإضافية.

ونوَّهت الوزارة بأن الهدف من تحديد هذا الموعد الزمني هو قيامها -بجانب أجهزة الدولة المساندة- بالعمل بوقت كافٍ لوضع الترتيبات اللازمة، مما يسهم في توفير جميع المتطلبات والحاجات الضرورية التي تساعد الحاج الكريم على إتمام مناسك الحج بيُسر وسهولة.