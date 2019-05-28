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أمير الكويت محذرا من الواقع “المرير” في المنطقة: يجب أخذ الحيطة والحذر

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 2:28 صباحًا
أمير الكويت محذرا من الواقع “المرير” في المنطقة: يجب أخذ الحيطة والحذر

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن الواقع “المرير” الذي تشهده المنطقة يستوجب الحيطة والحذر، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، الإثنين.

وقال الشيخ صباح إن الحيطة والحذر ضروريان في ظل الواقع “المرير” الذي تعيشه المنطقة، في إشارة إلى التوترات التي يشهدها الخليج بين إيران وأمريكا.

وتابع أمير الكويت قائلا إن حماية بلاده والحفاظ على سلامة شعبها لن يأتي إلا بـ”التلاحم والتعاضد والتمسك” بالوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة هي “السور الواقي” للكويت.

وأكد الشيخ صباح أن الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي يمثل الضمانة لدول الخليج في مواجهة المخاطر والتحديثات المحدقة بها.

يذكر أن الكويت تحاول أن تلعب دور التهدئة رفقة عُمان والعراق في الأزمة التي شهدت تصعيدا في الآونة الأخيرة بين طهران وواشنطن.

المصدر: سي أن أن + وكالات

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2019-05-28 2019-05-28
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