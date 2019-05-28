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كلمات الابن الثاني كشفت الكارثة.. ألماني ينهي حياة زوجته وابنه بطريقة بشعة

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 3:04 صباحًا
كلمات الابن الثاني كشفت الكارثة.. ألماني ينهي حياة زوجته وابنه بطريقة بشعة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على أب يدعى جوزيف إتش، يبلغ من العمر 60 عاما، وذلك بعدما أقدم على ذبح زوجته البالغة من العمر 38 عاما، وابنه البالغ من العمر 8 سنوات، وأصاب ابنه الثالث، وذلك في منزلهم الواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية الجنوبية الغربية.

“هذا يكفي الآن يا أبي”، كانت تلك الكلمات التي كشفت ما فعله الأب بزوجته وابنيه، حيث رأي الجيران الابن الأكبر جوزيف، البالغ من العمر 11 عاما، وهو يجري خارج المنزل غارقا في دمائه، ويردد هذه الكلمات.

واتصل جيران العائلة بالشرطة، الذين حضروا على الفور، حيث عثروا في مكان الحادث على جثتي الأم والابن الأصغر، وتم القبض على الأب، باعتباره القاتل المشتبه به في مكان القتل.

وتعرض الابن الأكبر لإصابات تهدد حياته في عنقه، بعد تعرضه لهجوم بسكين، فتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية، لتلقي العلاج اللازم.

ولم تحدد الشرطة حتى الآن، سبب تلك الجريمة البشعة.

وقال أحد الجيران، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إنه أصيب بصدمة كبيرة من جراء الحادث، بالرغم من أنهم دائما ما يسمعون الأب وهو يصرخ في أسرته.

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2019-05-28 2019-05-28
جرائم وحوادث
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