شك في وجود علاقة بين زوجته ووالدها.. فقتلهما!

سيطرت الشكوك على شاب، وقادته لقتل زوجته ووالدها، بزعم وجود علاقة آثمة بينهما، وألقي القبض على المتهم، وأحيل إلى محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعاقبت الشاب «هاني. ي»، 41 سنة، يعمل سباكًا بالإعدام، وأحالت أوراق قضيته إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا؛ لقتله زوجته ووالدها، داخل منزل الأخير في محافظة المنيا، جنوب صعيد مصر.

وتضمنت أوراق القضية قيام المتهم يوم 11 يوليو 2017 بطعن زوجته «نيفين نبيل فوزي جرجس» ووالدها، عدة طعنات أودت بحياتهما على الفور، إثر شكه في وجود علاقة آثمة بين المجني عليهما داخل منزلهما.

وكان المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم في ديسمبر 2017 إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض، حيث أشارت النيابة العامة إلى اعتراف المتهم بارتكاب واقعة القتل؛ بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة ووالدها، وأن والد زوجته كثير التردد على منزل ابنته في غياب زوجها، وهو ما نفاه الشهود، في حين أن محضر التحريات أشار إلى وجود خلافات أسرية بين المتهم وأسرة زوجته.

وكالات