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تكليف 58 محكمة و71 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 3:21 مساءً
تكليف 58 محكمة و71 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر

كل الوطن – الرياض: أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 58 محكمة و 71 قاضياً يشملون قضاة التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية، إضافة إلى تكليف أعوان القضاة من الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام .

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الفطر المبارك – 21 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمديــنـة الـمـنـورة، الـدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف ,الخبر ,عرعر , القريات , جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.

وتم تكليف 21 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفرالباطن، ضباء، رفحاء، القريات، محايل عسير.

وكلف المجلس أيضاً 16 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف , الـدمام، الخبر , الاحساء , حفر الباطن , بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.

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2019-05-28 2019-05-28
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