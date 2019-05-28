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قتلى وجرحى.. لحظة سقوط خشبة مسرح بمئات الأطفال! (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 11:55 مساءً
قتلى وجرحى.. لحظة سقوط خشبة مسرح بمئات الأطفال! (فيديو)

انهارت خشبة مسرح مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية أثناء عرض فني راقص شارك فيه المئات من الأطفال واليافعين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الحادث وقع يوم السبت 25 ماي الجاري أثناء اختبارات لمسابقة في المقاطعة الصينية. ويظهر الفيديو تجمع أكثر من 100 شخص

من أطفال وكبار على خشبة المسرح، يستعرضون الجوائز التي حصلوا عليها أمام عدسات المصورين.

وبعد ثوان معدودة، ينهار الجزء المركزي من خشبة المسرح ويسقط من عليها في الحفرة التي خلفها انهيار المسرح.

واستغرقت عملية إنقاذ الفنانين من مختلف الأعمار أكثر من 20 دقيقة اكتشف على إثرها وفاة طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة 14 راقصا بجروح متفاوتة. ووقع الانهيار بسبب زيادة الحشد على خشبة المسرح، وفقا لأحد المنظمين ويدعى “يوان”، فالمسرح كان قديما جدا ولا يتحمل كل هذا الوزن.

قتلى وجرحى.. لحظة سقوط خشبة مسرح بمئات الأطفال! (فيديو)
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2019-05-28
جرائم وحوادثفيديوهات
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