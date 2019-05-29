“فتى البيضة” يتبرع بـ 100 ألف دولار لذوي ضحايا مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

تبرع الطالب الأسترالي ويل كونولي، المعروف بـ”فتى البيضة” بقرابة 100 ألف دولار لذوي ضحايا مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.
“فتى البيض” حر طليق.. ويعتزم التبرع لذوي ضحايا “مجزرة المسجدين” وكتب الفتى البالغ 17 عاما على صفحته في “إنستغرام” اليوم الثلاثاء: “وأخيرا!!! بعد فترة ضخمة من الروتين البيروقراطي، حول اليوم 99.922.36 دولار إلى صندوقي كرايست تشيرتش لدعم الضحايا”.
Voir cette publication sur Instagram
Finally!!! After a huge amount of red tape,$99,922.36 has today been transferred to the Christchurch Foundation and Victims Support. For those of you who don’t know, there were 2 Go Fund Me pages set up to help cover the cost of my legal fees and to ‘buy more eggs’. Gratefully, Gordon Legal acted probono for me so I don’t have any legal fees. I decided to donate all monies to help provide some relief to the victims of the massacre… it wasn’t mine to keep. I want to thank Corey and @sajjad12345 who set up the funds and every single person who donated to the money and made this possible. To the victims of the Tragedy, I whole heartedly hope that this can bring some relief to you. Keep spreading the love. ❤️🙌🏻
وأوضح كونولي أن هذا المبلغ جمع عبر منصة Go Fund Me الإلكتروينة، بإنشاء صفحتين لجمع التبرعات لمساعدته في تغطية تكلفة الخدمات القانونية اللازمة في مواجهة السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ، الذي كسر المراهق بيضة على رأسه، احتجاجا على تحميله المسلمين مسؤولية مذبحة المسجدين بكرايست تشيرتش.
وأضاف المراهق الذي أصبح بطلا في بلاده وخارجها إثر انتشار فيديو يوثق هجومه ببيضة على السيناتور، أنه قرر “التبرع بالأموال المجموعة للمساعدة في توفير بعض الراحة لذوي ضحايا المذبحة” والتي أودت بحياة أكثر من 50 مصليا داخل المسجدين.
وعلق على المنشور أحد متابعي الفتى وكتب: “فعلت حسنا. يا فتى البيضة.. أنت بطل أسترالي حقيقي”.
المصدر: RT