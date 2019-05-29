حلّ صانع المحتوى هشام العشيوان ضيفا على برنامج “رادار طارئ”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، ويقدمه الإعلامي طارق الحربي.

وتحدث العشيوان عن المحتوى الذي يقدمه على حسابه بموقع “سناب شات”، موضحا أنه قدّم كل شيء به، من موضوعات توعوية طبية وغذائية، مضيفا أنه الشهرة واتته فجأة، وكان بلا خبرة، فركب الموجة، وبدأ مشاركة موضوعات طبية في البداية، ثم عاد إلى مساره الطبيعي وأخذ يقدم موضوعات عامة اجتماعية واقتصادية تفيد المتابعين.

وعرض البرنامج مقطع فيديو يتحدث فيه هشام العشيوان عن الأدوية وبدائلها، ليعلق عليه قائلا إنه حصل على هذه المعلومة من العاملين في هيئة الغذاء والدواء، وأن الأطباء يكتبون للمرضى الاسم التجاري للدواء، وليس الاسم العلمي، وبالتالي قد لا يجدونه بالصيدلية رغم من وجود بدائل له.

كما عرض البرنامج مقطع فيديو آخر يقدم العشيوان خلاله تمرينا يفقد الشخص كيلوغراما أسبوعيا من وزته، وهو تمرين “فن التنفس”، ليعلق عليه قائلا إن التمرين عبارة عن الجلوس في مكان مفتوح، والتنفس بالرئتين بالكامل تنفسا عميقا، وهو ما يفقد الشخص 4 كيلوغرامات شهريا، دون تمارين رياضية أو نظام غذائي.

أما بخصوص عمله كمدرب لكرة القدم، قال إنه مجتهد وليس مدربا رسميا، وعمل في بعض القطاعات الحكومية، حاصدا عددا من البطولات، ليعرض البرنامج صورة للميداليات التي حققها، ليعلق عليها بأن بعضها حقيقي، وبعضها مسروق من أصدقائه.

هشام العشيوان: تمرين التنفس يخفض الوزن 4 كيلو غرامات شهريا