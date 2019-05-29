بعد قضائه 35 سنة في السجن.. جمع دية لمحكوم سعودي

أعلنت حملة جمع الدية للمحكوم السعودي عبدالله بن حمود العصيمي، عن اكتمال مبلغ الدية المطلوب للعفو عنه وعتق رقبته، وذلك بعد جمع مبلغ 25 مليون ريال سعودي.

وجاءت الحملة عقب جهود وسعي وشفاعة أمير المنطقة الشرقية في المملكة، سعود بن نايف، ولجنة إصلاح ذات البين، والوجهاء الذين نجحوا في الحصول على موافقة “ذوي القتيل” بالعفو مقابل 25 مليون ريال (الدولار = 3.75 ريال سعودي) .

بعد قضاء 35 عامًا بالسجن.. جمع دية الـ25 مليون ريال لعتق رقبة "العصيمي".https://t.co/NdJ0EDxwGK pic.twitter.com/YBrv2hFnH0 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وفتحت إمارة المنطقة الشرقية حسابا مصرفيا لجمع الدية، واستكمل المبلغ، خلال 13 يوما.

يذكر أن المحكوم عليه قتل شخصا، وأمضى 35 سنة من عمره في السجن، وحكم عليه بالقصاص، وقد قام عدد من الوجهاء بالسعي لدى أقارب القتيل في التنازل عن حقهم.

وتقدم ذوو العصيمي بالشكر الجزيل والعرفان لكل من ساهم في تخفيف “كربة” ابنهم عبدالله.

المصدر: سبق