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بالصور.. سعودية تثير ضجة بشروطها التي فرضتها في عقد قرانها

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 1:18 صباحًا
بالصور.. سعودية تثير ضجة بشروطها التي فرضتها في عقد قرانها

أثارت مواطنة سعودية جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت أن عقد قرانها تضمن ستة شروط، منها تعويضها بنصف مليون ريال في حال طلاقها وعدم زواج زوجها بغيرها.

وتضمنت الشروط حسب بطاقة الفحص الطبي التي نشرتها الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي على حساب المرأة في “تويتر” حصولها على خادمة ومنزل مستقل في الرياض وألا يؤذيها زوجها بالقول أو الفعل وكذلك ألا يتزوج عليها.

ويُضاف إلى هذا حصولها على تعويض بمقدار نصف مليون في حال طلاقها دون موافقتها، إلى جانب حصولها على حقوقها النظامية التي ينص عليها القانون.

وعلقت العتيبي على منشورها بأن الزواج جاء بعد قصة حب.

وانقسم المغردون بين معارض لتلك الشروط ومؤيد لها، ويرى بعضهم أن الشروط حق من حقوق الفتاة، فيما يرى آخرون أنها شروط معقدة وأن الهدف المادي والشخصي طغى على الهدف السامي للزواج.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد وضحت في وقت سابق أن عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ نحو 227.860 امرأة سعودية تجاوزن عمر 32 سنة ولم يتزوجن بعد.

المصدر: سبق

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