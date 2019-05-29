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هل هناك فارق بين العمرة في أول رمضان وفي العشر الأواخر؟

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 1:23 صباحًا
هل هناك فارق بين العمرة في أول رمضان وفي العشر الأواخر؟

قال الباحث في الفقه المقارن، الشيخ سعد بن عبد الله السبر، إنه ليس هناك فارق بين أداء العمرة في أول رمضان، وفي العشر الأواخر، فكلاهما يؤجر عليه المسلم.

وورد سؤال إلى برنامج “يستفتونك”، المذاع على قناة “الرسالة”، قال فيه السائل: “هل هناك تباين في الأجر بين العمرة في أول رمضان أو آخره، وهل للعشر الأواخر مزيّة؟”.

وأجاب السبر: “العشر الأواخر من رمضان سنتها الاعتكاف، لمن يقدر على ذلك، وهو أمر مقدم على العمرة، وبعض أهل العلم من المعاصرين يرون أن الاعتكاف أفضل من العمرة في العشرة الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على الاعتكاف ولما فاته في عام قضاه في شوال”.

وأضاف: “أجر العمرة في رمضان كما جاء عن النبي محمد (العمرة في رمضان كحجة معي)، وذلك سواء كان أوله أو في وسطه أو في آخره”.

هل هناك فارق بين العمرة في أول رمضان وفي العشر الأواخر؟
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2019-05-29 2019-05-29
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