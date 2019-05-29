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بالفيديو.. مسؤول سابق في “الإفريقي التونسي” يتسبب بأزمة مع جمهور الترجي

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:56 مساءً
بالفيديو.. مسؤول سابق في “الإفريقي التونسي” يتسبب بأزمة مع جمهور الترجي

أشعل علي علولو الناطق الرسمي السابق باسم النادي الإفريقي التونسي، أزمة مع جماهير الترجي بسبب تصريح تلفزيوني له أمس الثلاثاء، تمنى فيه انهيار المدرج بجماهير الأخير.

وقال علولو بصوت خافت، خلال حديث مقدم أحد البرامج التلفزيونية على قناة “تونسنا” المحلية: “إن شاء الله يطيح بيهم الاستاد”.

وجاء تصريح علولو تعليقا على المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بنظيره الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس التونسي.

وتناقل مشجعو الترجي تصريح علولو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير موجة استنكار واسعة من جماهير الترجي.

وتسبب تصريح علولو باعتداء عدد من أنصار الترجي على سيارة علولو وتهشيمها.

وأصدرت قناة “تونسنا” بيانا اعتذرت فيه عن ما ورد على لسان علولو في برنامج “سبور تونسنا”، مشيرة إلى أن ما قاله علولو كان في “غفلة” من الجميع.

وأشارت القناة في بيانها إلى أن ما قاله ضيفها لا تتحمل مسؤوليته مطلقا، مؤكدة مساندتها للترجي، ومتمنية فوزه في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث سجل الإيفواري فوسيني كوليبالي الهدف الأول للترجي في الدقيقة 44 وعادل الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا التعادل للوداد في الدقيقة 79.

المصدر: “يوتيوب”

بالفيديو.. مسؤول سابق في “الإفريقي التونسي” يتسبب بأزمة مع جمهور الترجي
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2019-05-29
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