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رسميا.. إيقاف نجم منتخب السعودية بسبب المنشطات

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 2:59 مساءً
رسميا.. إيقاف نجم منتخب السعودية بسبب المنشطات

قررت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف فهد المولد اللاعب الدولي السعودي ونجم فريق اتحاد جدة، لمدة عام واحد.

وقالت اللجنة في بيانها: “إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضيا أثناء المنافسات الرياضية”، مضيفة “تنازل اللاعب عن فتح العينة الثانية بعد ثبوت إيجابية العينة الأولى”.

وقررت اللجنة ما يلي:

– إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخل السعودية وخارجها لمدة عام واحد من تاريخ التاسع من مايو 2019.

– القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدوره.

ويعد المولد (24 عاما)، الذي يلعب في مركز المهاجم، من أبرز لاعبي نادي اتحاد جدة ومنتخب السعودية.

المصدر: وكالات

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2019-05-29
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