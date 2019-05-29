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فوائد “العنزروت” للأطفال

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 3:41 مساءً
فوائد “العنزروت” للأطفال

عشبة “الكحل الفارسي” أو ما يعرف بالعنزروت، ومعنى الإسم باليونانية “ملصق اللحم” لأنه يستعمل في الجروح المقطوعة فيشفى الجرح المقطوع وهو يسمى أيضاً “الكحل الكرماني”، له سر عجيب في معالجة الكثير من الأمراض، فهذه العشبة تعد واحدة من أقدم الأعشاب التي عرفها الصينيون القدماء واستخدموها على نطاق واسع كعلاج وقائي لكثير من الأمراض.

ما هو العنزروت أو “الكحل الفارسي”؟

عبارة عن صمغ يستخدم في كثير من العلاجات المنزلية والعشبية للأطفال، ولها فوائد عجيبة في تعزيز الجهاز المناعي وعلاج أمراض الصدر والمعدة والأمراض العصبية، ويلجأ الكثيرون لاستخدام عشبة العنزروت باعتبارها عشبة طبيعية آمنة وليست هناك حاجة لاستشارة طبية لتناولها مع مراعاة عدم الإفراط في ذلك.

أهمية عشبة العنزروت وفوائدها

1. تستخدم في علاج الغازات والمغص الشديد والإسهال عند الأطفال، فهذه العشبة تعمل علي اراحه المعدة راحة تامة، من الممكن أن تقوم الأمهات بخلط هذه العشبة مع الحليب أو اللبن الزبادي ومن ثم إعطائها للرضيع.

2. يُنصح بإعطاء العنزروت للأطفال الذين يعانون من ضعف البنية كمشروب لزيادة الوزن وفتح الشهية عند الأطفال.

3. تستخدم العنزروت كدهان على صدر الطفل في حالة إصابته بمشكلة ضيق التنفس، فهي تساعد على إذابة وطرد البلغم والتخلص من مشكلة الكحة.

4. تستعمل لعلاج الجروح والحروق، قومي بخلطها مع “عسل عضوي” فهو يساعد على سرعه التئام الجرح المقطوع.

5. تعمل على الحماية من نزلات البرد خاصة في فصل الشتاء فهي تساعد على رفع مناعة الجسم.

المصدر: سيّدتي

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2019-05-29
الصحة والجمال
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